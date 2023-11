40 Jahre nach Disko-Welle

Legendäres Lokal: DJ Charly erweckt den Pflug in Sinzheim noch einmal zum Leben

Der Pflug in Sinzheim-Kartung lockte früher Gäste aus nah und fern an. Am Samstag soll an alte Zeiten angeknüpft werden: Dann findet dort eine Pflug-Kartung-Revival-Party statt. Natürlich mit den alten Original-Hits.