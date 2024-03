Am Ostermontag

Sternritt in Sinzheim: Von weit her kommen Pferde und Reiter nach Leiberstung

Zum 30. Mal treffen sich Reiter und Kutscher in Leiberstung beim Ostersternritt am Ostermontag. In diesem Jahr gibt es erstmals ein Programm. Der Höhepunkt ist für 11 Uhr geplant.