Missachtetes Rotlicht führt zu Unfall in Sinzheim mit zwei Verletzten

Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreuzung der B3 mit der Industriestraße in Sinzheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 73-jährige Autofahrerin befuhr die B3 in Richtung Baden-Baden und missachtete das Rotlicht der dortigen Ampel, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Eine 52-jährige Autofahrerin konnte dann einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich nicht mehr verhindern.

Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, heißt es weiter in der Meldung.

Zur Reinigung der Fahrbahn musste zudem die Straßenmeisterei Bühl anrücken.