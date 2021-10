Kampf gegen Müllproblem

Einsatz für die Umwelt: René Engels aus Bühl-Vimbuch befreit den Schwarzwald von Müll

René Engels aus Vimbuch ist leidenschaftlicher Müllsammler, ob an der Schwarzenbachtalsperre oder an der Burg Windeck. Von Zigarettenkippen bis Einwegbecher ist alles dabei. Was treibt ihn an?