Wo kann ich denn hier Geld abheben? Eine Frage, die künftig für Geschäftsleute und Touristen in Neuweier nicht so einfach zu beantworten ist. Mitten im Ort gegenüber der Kirche steht das Gebäude der bisherigen Volksbank-Filiale nun zum Verkauf.

„Damit wird der einzige Geldautomat im Ort gegenüber allen Beteuerungen jetzt wegrationalisiert. Es muss aber in Neuweier wieder einen Geldautomaten geben“, meint Dijana Opitz.

Die Vorsitzende der CDU Rebland zeigt sich im Gespräch kämpferisch für die in Neuweier lebenden Senioren und die junge Kundschaft in den Familien. „Die Volksbank stellt die Bürger in Neuweier vor vollendete Tatsachen. Das Gebäude der Volksbank-Filiale am Kirchplatz steht jetzt zum Verkauf“, stellt sie gegenüber dem ABB fest.