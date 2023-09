Winzer Volker Maier ist fassungslos: „Die Weinlese ist in diesem Jahr ohnehin nicht einfach. Und jetzt bekommen wir noch zusätzlichen Stress, weil die jetzt hier direkt vor unserer Einfahrt die Straße aufreißen und eine neue Decke aufziehen. Ausgerechnet jetzt. Mich ärgert vor allem diese Ignoranz“, beklagt Maier die Tatsache, dass für diese Arbeiten mehr als zehn Monate im Jahr Zeit gewesen wäre, ohne „einen der letzten großen Weinbaubetriebe in Bühlertal bei seiner Arbeit zu behindern.“

Am Montag, 9. und Dienstag, 10. Oktober, wurde vom Bauunternehmen und den Behörden sogar eine Vollsperrung der Straße angekündigt. „Was machen wir, wenn die Traktoren mit den Bütten hier an der Kellerei anrollen?“, stellt der Winzer in den Raum. Er verarbeite in seinem Betrieb in der Bühlertalstraße als Dienstleister auch Trauben von anderen Winzern.

Straßenbauamt des Landkreises Rastatt verweist auf frühe Information zur Sanierung

Seitens der Behörden verweist man auf den Dialog mit dem Bio-Winzer, der sein Haupthaus mit Hofladen in Haueneberstein hat. „Wir bemühen uns, die Beeinträchtigungen bei der Zufahrt zu der Kellerei in Bühlertal so gering wie möglich zu halten“, versichert ein Mitarbeiter des Straßenbauamtes des Landkreises in Rastatt. Die geplante Sanierung sei lange bekannt gewesen.

Und zu Beginn der Bauarbeiten seien große Infotafeln am Ortseingang aufgestellt worden, die über die Maßnahmen informieren. „Die Arbeiten am 9. und 10. Oktober können leider nicht verschoben werden, da sonst die folgenden Baumaßnahmen ebenfalls in Verzug geraten“, teilte ein Pressesprecher des Landratsamtes auf Anfrage der Redaktion mit.

Winzer Volker Maier spricht dennoch von Ignoranz seitens der Behörden. „Es wäre ganz einfach gewesen, wenn man den Bauabschnitt vor unserem Betrieb vorgezogen und dann erst die Straße vor dem neuen Scheck-Center in Angriff genommen hätte. Aber dort wurde vor der Neueröffnung ordentlich Druck gemacht“, sagt der Winzer.

„Ich verstehe die Haltung der Behörden und auch der Gemeinde Bühlertal nicht“, stellt Maier fest. „Wir sind hier offiziell eine Weinbaugemeinde. Da verstehe ich nicht, dass die Gemeinde nicht rechtzeitig mit mir direkt in den Dialog tritt, wenn hier ausgerechnet während der Weinlese die Straße blockiert wird“, gibt Maier zu bedenken.

Bühlertaler Winzer hofft, dass wenigstens das Wetter mitspielt

Der Sachgebietsleiter Tiefbau der Gemeinde Bühlertal verweist ebenfalls auf Gespräche. „Wir waren vor Ort und haben zusammen mit dem beauftragten Straßenbauunternehmen Eurovia das Gespräch mit Herrn Maier gesucht. Dabei gab es die Zusage, dass die Zufahrt so gut wie es geht ermöglicht wird“, erklärte Thomas Heizmann. Prinzipiell liege die Planungshoheit bei der Sanierung dieser Kreisstraße beim Landratsamt.

Nun hofft Winzer Volker Maier auf weiterhin gutes Wetter. „Wir haben mittlerweile gut zwei Drittel der Weinlese auch mit den Vorlesen hinter uns. Nun möchten wir Anfang Oktober vor allem die sehr hochwertigen Qualitäten holen“, betont der Winzer. „Wenn das Wetter umschlägt, müssen wir schnell handeln.

Und da kann jeder Tag wertvoll sein. Fakt ist, dass ich dann meine Trauben nicht am Stock verkommen lasse“, blickt Maier auf den weiteren Arbeitsablauf seines Weinbaubetriebes in Bühlertal.