Trotz Schließung zum Jahresende

City-Kaufhaus: Die Gaggenauer Kommunalpolitik hält sich zurück

Wie soll es weitergehen mit einem der wichtigsten Geschäfte in der Gaggenauer Innenstadt? Darüber ist bislang wenig zu hören in den Reihen der Gemeinderäte. Fest steht allerdings: Die wichtigsten Entscheidungen fallen in Köln.