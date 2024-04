Die Ära das City-Kaufhauses in Gaggenau geht zu Ende

Das City-Kaufhaus in Gaggenau wird zum 31. Dezember 2024 Geschichte sein. Dies haben die beiden Geschäftsführer mitgeteilt. „Viele Faktoren haben zu dieser Entscheidung geführt“, bekräftigen Harry Schneider und Michael Meurers.

Am Dienstag, 9. April seien die Mitarbeiter der City Kaufhaus GmbH & Co. KG über die neue Situation informiert worden: Mit Auslaufen des Mietvertrags werde das Haus zum 31. Dezember 2024 schließen.

Keine neuen Betreiber für Gaggenau in Sicht

„Leider sehen die beiden Geschäftsführer Harry Schneider und Michael Meurers keine Möglichkeit, unter den gegebenen Umständen, das City Kaufhaus weiterzuführen“, heißt es in der Mitteilung.

„Umfangreiche Bemühungen, das Unternehmen zu verkaufen, haben in den vergangenen Jahren nicht zum gewünschten Ergebnis geführt“, bekräftigen Schneider und Meurers, „obwohl es genügend potenzielle Bewerber gab, konnten kein Verkauf durchgeführt werden.“

Auch ein vorhandener Investitionsstau der Immobilie habe zu der Entscheidung zur Schließung beigetragen.

Meurers (Jahrgang 1964) und Schneider (Jahrgang 1956) verweisen auch auf ihr Lebensalter, „in dem man nicht mehr zehn bis 15 Jahre lang tätig sein wird.“

Die Historie des Kaufhauses geht bis in das Jahr 1980 zurück, damals noch unter dem Namen Kaufring Gaggenau. Ab 15. Oktober 1981 erfolgte der erste Umbau mit anschließender Neueröffnung als Folge eines Inhaberwechsels: Der Kaufring wurde unter dem Namen Kaufhaus Wagener geführt.

Meurers und Schneider seit 2001 Geschäftsführer

1998 fanden ein weiterer Umbau und eine weitere Umfirmierung in City Wagener statt. Ab 1. Februar 2001 übernahmen Michael Meurers und Harry Schneider die Anteile der GmbH & Co. KG zu 100 Prozent und wurden Geschäftsführer. Am 4. Oktober 2005 feierte das Kaufhaus das 25-jährige Jubiläum, der Name wurde City Kaufhaus.