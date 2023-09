Der Segway stand abgeschlossen in einem Hinterhof in Gaggenau. Dennoch wurde er gestohlen. Der Besitzer bietet einen Finderlohn an.

„Seit 35 Jahren wohne ich in der Viktoriastraße, und nie hat es hier so einen Vorfall gegeben“, berichtet ein Gaggenauer Bürger dieser Redaktion. Nun wurde sein E-Scooter aus dem Hinterhof gestohlen. Ausgerechnet an seinem Geburtstag. Am 8. September zwischen 1.30 und 6 Uhr muss es gewesen sein, mutmaßt der Gaggenauer. Denn um 1.30 Uhr habe er den Roller noch abgeschlossen stehen gesehen. „Und eine Nachbarin sagt, um 6 Uhr war er nicht mehr da.“

Der Dieb muss von dem Gefährt gewusst haben

Der Dieb muss von dem Gefährt gewusst haben, mutmaßt der Geschädigte, und er muss ihn abgeschlossen einfach weggetragen haben. Der Gaggenauer hofft nun, dass der Segway Ninebot MAX G30 D irgendwo in der Stadt entdeckt wird.

Er werde einen Finderlohn zahlen, verspricht er. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, aber mit der Veröffentlichung seiner Handynummer ist er einverstanden: 01522 6647225. Etwa ein Jahr alt sei das Gefährt mit dem Versicherungskennzeichen WZO 734. Die Fahrzeugidentifikationsnummer ist XN4NK5GP4NF001899. Rund 1.200 Euro sei der Roller wert und typisch sei ein kleiner technischer Defekt, so der Gaggenauer: „Sobald man den Roller einschaltet, geht hinten das Licht an.“

Die Polizei bestätigt Ermittlungen in der Angelegenheit, nachdem der Geschädigte Anzeige erstattet habe. In der Gaggenauer Bürgerschaft mehrten sich in jüngster Vergangenheit Stimmen, die ein Ende der nächtlichen Abschaltung der Straßenbeleuchtung zwischen 0.30 Uhr und 4.30 Uhr fordern. Dies wird insbesondere unter Sicherheitsaspekten diskutiert.