Alles deutet auf einen Wolf hin

Schon wieder drei tote Tiere in Forbach: Diesmal ist der Ziegenverein Bermersbach betroffen

Mittwoch in Gausbach, Freitag in Bermersbach: Sechs tote Tiere gibt es alleine in dieser Woche in der Gemeinde Forbach zu beklagen. Alles deutet auf einen Wolf als Verursacher hin. Die Tierhalter im Murgtal sind in größter Sorge.