Neue Attraktion in Herrenwies

So sieht es im kleinen Nationalparkhaus aus

Die Nationalparkhäuser am Ruhestein und in Herrenwies sollen nicht nur eine Brücke zwischen den beiden Teilen des Schutzgebiets schlagen, sondern auch zwischen der Natur und dem Menschen. Das kleine Besucherzentrum soll im Herbst 2024 eröffnen. Wir zeigen, wie es aktuell auf der Baustelle in Herrenwies aussieht und wie die Ausstellung aussehen wird.