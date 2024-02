Was sich Forbach von seinen Social-Media-Kanälen erhofft

Gemeinderatssitzung in Forbach

Anfrage: Die Projektgruppe Giersteinhütte hat angefragt, ob sich Bürgermeister Robert Stiebler zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied stellen würde. Darüber soll der Gemeinderat am 20. Februar entscheiden. Auch um Fragen einer etwaigen Befangenheit vorab zu klären. Wegen der Bedeutung des Projekts Giersteinhütte für die Gesamtgemeinde Forbach sieht die Verwaltung eine mögliche Mitwirkung des Bürgermeisters in der Genossenschaft als vorteilhaft an.

Tagesordnung: Neben der Giersteinhütte und dem Thema Social Media beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung mit folgenden Punkten: Erneuerung der Heizungsanlage in der Festhalle Bermersbach, Neufassung der Benutzungsordnung der verlässlichen Grundschule und der Ferienbetreuung, kommunales Notfall- und Krisenmanagement. Die Gemeinderatssitzung beginnt am Dienstag, 20. Februar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Forbacher Rathauses.