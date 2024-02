In Oberweier fehlt ein Geschäft für Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Der Bäckerwagen am Friedhofsparkplatz ist die einzige Einkaufsmöglichkeit. Und er bleibt.

Ein Thema, dass die Oberweierer nach wie vor beschäftigt, ist die Nahversorgung. In der Keschtegemeinde gibt es aktuell kein Einzelhandelsgeschäft, in dem sich Bürger mit Lebensmittel für den täglichen Bedarf versorgen können. Als einzige Einkaufsmöglichkeit steht ein Backwarenverkaufswagen zur Verfügung.

Zweimal pro Woche, am Montag- und Freitagsvormittag, hat er geöffnet. Dass sich der Bäckerwagen in Oberweier etabliert hat, ist Daniela Walter, Christian Sock, Mario Würtz, Wolfgang Schmid und Sebastian Kreipl zu verdanken. Und den Verkaufsstand wollen die fünf weiter am Laufen halten.

Der Backwarenverkaufswagen wird aktuell von der Bäckerei Rainer Fritz aus Muggensturm betrieben. Der Bäckermeister wollte eigentlich zum 1. Januar 2024 in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Eine Bäckerei aus Pforzheim hatte vor, den Betrieb in Muggensturm zu übernehmen und auch den Verkaufswagen in Oberweier zumindest im Januar fortzuführen.

Doch daraus wurde nichts: Fritz sicherte daher ein Weitermachen zu, bis er einen Nachfolger gefunden hat. Spätestens am 30. Juni sollte jedoch definitiv Schluss sein.

Es geht auf jeden Fall weiter. Daniela Walter

engagierte Bürgerin

Im Gespräch mit unserer Redaktion gab Fritz am Freitagnachmittag bekannt, dass er seinen Bäckerladen in Muggensturm zum 1. April vermietet hat. Dadurch steht Fritz ab diesem Zeitpunkt auch als Lieferant für den Bäckerwagen in Oberweier nicht mehr zur Verfügung.

Das Team um Daniela Walter ist nach eigener Aussage derzeit dabei, eine Nachfolgeregelung für die Belieferung des Bäckerwagens im Keschtedorf auf die Beine zu stellen. „Unsere Gespräche sind bisher positiv verlaufen, es geht auf jeden Fall weiter“, sagt Walter optimistisch. Als Verkäuferin wird weiterhin mit ihrem Sabina Strack im Wagen stehen. An den Öffnungszeiten soll sich zudem nichts ändern.

Gruppe aus Gaggenau-Oberweier findet neuen Verkaufswagen in Baden-Baden

Aktiv wurde die fünfköpfige Gruppe aus Oberweier auch im Zusammenhang des Bäckerwagens. Die Firma Koffler, die den Wagen bisher bereitstellte, benötigt ihn künftig selbst. „Wir mussten daher einen neuen Verkaufswagen suchen und wurden in Baden- Baden fündig“, sagte Walter. Der Verkaufswagen war dort über Jahre hinweg auf dem Weihnachtsmarkt als Honigstand im Einsatz.

Der Besitzer hatte bereits in diesem Jahr seine Aktivitäten auf dem Weihnachtsmarkt eingestellt. „Wir haben den Verkaufswagen, der etwa zehn Quadratmeter groß ist, komplett umgebaut“, sagt Walter.

Einige Dutzend Arbeitsstunden waren hierfür erforderlich. Unter wurden Arbeitsflächen für den Verkauf geschaffen, aber auch Regale für Brot und Brötchen. Auch ein Warmwassergerät mit Waschbecken wurde eingebaut. Im Frühjahr folgt noch ein Anstrich.

Ortsvorsteher Michael Barth ist ausgesprochen dankbar, dass sich die fünf Oberweierer für die Nahversorgung einsetzen. Demnächst wird neben dem Bäckerwagen auch ein Verkaufsautomat vom Hühnerhof Scharer aus Rauental aufgestellt. Für den Stromanschluss sorgen die Stadtwerke Gaggenau.