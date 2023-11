100 Jahre Turnverein Hilpertsau: Buntes Programm zum Jubiläum

Mit drei Jahren Verspätung feiert der Turnverein Hilpertsau sein 100-jähriges Bestehen. In das Programm aus Tanz, Musik und Darbietungen mischen sich Ehrungen verdienter Mitglieder für jahrzehntelange Mitgliedschaft im Verein.

Vor 100 und drei Jahren machten sich Gründerväter auf den Weg, den Turnverein Hilpertsau zu gründen. Die Corona-Pandemie verhinderte 2020 eine dem Anlass entsprechende Feier. Das holte der Verein am Wochenende mit seinem Herbstfest nach. Das Motto: „Der Turnverein bewegt“.

Musik, Tanz, ein buntes Programm und Ehrungen lockte die Vereinsmitglieder in die Ebersteinhalle, die sich den Abend über gut gefüllt präsentierte. Den Programmreigen eröffneten nach einer kurzen Begrüßung durch Vorsitzenden Karlheinz Kottler die Kleinsten des Turnvereins.

Auftritt der jungen Turner des TV Hilpertsau wird bejubelt

Die Ski- und Volleyballgruppe sowie die Jungturnerinnen und Jungturner hatten einen viel bejubelten Auftritt. Auch die Abteilung Bodystyling präsentierte Können. Seit Langem ein Aushängeschild eines lebendigen Vereinslebens ist ferner die Tanzgruppe „Dance Fusion“. Es herrschte Stimmung in der Halle. Durch den Festabend führte Nico Fatabene.

Der TV Hilpertsau bewegt vieles. Eine Feststellung, die Bürgermeister Julian Christ traf. Er würdigte das Sportangebot ebenso wie Vereinsteilnahmen an Veranstaltungen in der Region, im Turngau sowie in der Gesamtstadt. Christ bezeichnete den Verein als Stütze gesellschaftlichen Lebens: „Mein allergrößter Respekt gilt allen Frauen und Männern, die sich dafür einbringen, dass die vielen kleinen Rädchen im Getriebe des Vereins ineinandergreifen.“

Diese Ehrungen sind Ausdruck für die viele Arbeit. Matthias Kraft

Turngau Mittelbaden

Die Glückwünsche des Turngau Mittelbaden Murgtal überbrachte der stellvertretende Vorsitzende Matthias Kraft. Auch war er gekommen, um Übungsleiter und Vorstandsmitglieder zu ehren. „Diese Ehrungen sind Ausdruck für die viele Arbeit und das Engagement, welches die Mitglieder des Turnvereins in den letzten Jahren geleistet haben und in den nächsten Jahren noch leisten werden.“

Kraft konnte an Eric Großmann, Erika Robl und Heinz Weßbecher die silberne Ehrennadel übergeben. Mit der goldenen Ehrennadel zeichnete er Stefan Kalmbacher, Hannelore Weiler, Hartmut und Norbert Weiler aus. Die höchste Auszeichnung, die der Turngau zu vergeben hat, ist der Gauehrenteller. Den erhielten für ihr jahrzehntelanges Engagement Bernhard Gerstner, Karlheinz Kottler, Sonja Krieg, Bianka Rau und Hans Strobel.

Zahlreiche Mitglieder werden in Hilpertsau ausgezeichnet

Die Vereinsehrungen für langjährige Mitgliedschaft übernahm Kottler. Auszeichnungen erhielten: für 40 Jahre: Barbara Götz, Eric Großmann, Joachim Kottler, Matthias Müller, Karin Schoch, Theobald Weiler und Volker Wörner.

50 Jahre und Ehrenmitgliedschaft: Martin Dresel, Ulrike Gerstner, Bernd Ruf, Norbert und Rüdiger Weiler, Heinz Weßbecher, Georg und Felix Götz, Herbert Walterspacher, Sonja Deck und Rosa Rudolf.

Ausgezeichnet wurden für 60 Jahre Vereinstreue: Rudolf Götz, Bernhard Gerstner, Irene Janetzki, Ursel Kurz, Helmut Ruf, Elsbeth Schmeiser, Bruno und Brigitte Weiler sowie Karl-Heinz Wieland. 70 Jahre Mitglied ist Franz Weiler.

Mit dem traditionellen Abturnen am Sonntagnachmittag fand das Festwochenende sein Ende.