Reiner-Sontheimer-Steg

Gernsbach will Bau der Brücke über die Murg zur Altstadt forcieren

Die Eröffnung des Wörthgartens in Gernsbach naht. Mitte März soll es so weit sein. Gedulden müssen sich die Gernsbacher noch, was die Verbindung zur Altstadt anbelangt. Die Stadt möchte das Projekt beschleunigen.