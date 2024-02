Grundschule soll an Färbertorplatz

Stadt Gernsbach geht beim Kauf der ehemaligen Handelslehranstalt an die finanzielle Schmerzgrenze

Der Kreisrat in Rastatt entscheidet in seiner Sitzung am 6. Februar über den Verkauf der ehemaligen Handelslehranstalt in Gernsbach. Die Stadt ist bereit, für das Gebäude am Färbertorplatz 3,65 Millionen Euro zu bezahlen.