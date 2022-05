Vom Ladenbesitzer zum Ortsvorsteher:

Gernsbacher ist nach seiner Rückkehr in die türkische Heimat in die Kommunalpolitik eingestiegen

Eigentlich wollte sich Salim Altikulac in der Türkei zur Ruhe setzen, nachdem er in Obertsrot jahrelang eine Bäckerei und einen Dönerladen betrieben hat. Stattdessen ist er in die Kommunalpolitik eingestiegen – mit Erfolg.