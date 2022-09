Nächtliche Ruhestörungen in Gaggenau, Randale und Sachbeschädigungen in Gernsbach: Die Polizei hat im Murgtal derzeit mit jugendlichen Unruhestiftern alle Hände voll zu tun.

Nachdem die BNN über die teils gravierenden Probleme im Zentrum von Gaggenau berichteten, ist es in der Nacht auf Donnerstag im Innenstadtbereich von Gernsbach zu verschiedenen Verwüstungen und Beschädigungen gekommen.

Ob es sich um dieselben Übeltäter handelt, die schon in der Nachbarstadt ihr Unwesen getrieben haben, könne die Polizei noch nicht sagen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, ließ die Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg auf Anfrage verlauten.

Nach derzeitigem Sachstand soll es sich bei dem Vorfall in Gernsbach um einen Täterkreis von vier bis sechs Personen handeln, die allesamt schwarz bekleidet waren, als sie in der Papiermacherstadt wüteten. Einer aus der Gruppe soll mit einem weißen Hoodie herausgestochen sein.

Randalierer beschädigen Laterne in der Gernsbacher Innenstadt

Die Vandalen hinterließen nach bisherigen Feststellungen zwei verbogene Standrohre von Verkehrsschildern sowie ein beschädigtes Glas einer Straßenlaterne. Ferner wurden Baustellenabsicherungen als Straßenbarrikaden umgestellt. Den Beamten des Polizeireviers Gaggenau gelang es in der Nacht auf Donnerstag, vier Verdächtige im Alter von 15 bis 18 Jahren einer Kontrolle zu unterziehen.

Ob sie mit den Taten in Gernsbach in Verbindung stehen, ob sie vielleicht zur in Gaggenau aktiven „GG Bande“ gehören, sei jeweils Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter (0 72 25) 9 88 70 zu melden.

Auch in Gaggenau gibt es immer wieder Ärger

Im Murgtal gibt es schon seit Jahren das Phänomen, dass jugendliche Unruhestifter ihre Treffpunkte verlagern: Die Stadtbahn machts möglich. Ein beliebter Treffpunkt ist der Bereich um die Stadtbahnhaltestelle Gernsbach-Mitte, wo es schon mehrfach zu Belästigungen von Anwohnern gekommen ist.

Ein weiteres Problem in Gaggenau und Gernsbach sind heranwachsende Rollerfahrer, die mit ihren oft frisierten Maschinen gegen die Verkehrsregeln verstoßen und Bürger belästigen. Sie zu schnappen gestaltet sich aber schwierig, weil sie mit ihren kleinen, wendigen Zweirädern schnell in kleine Gassen und Nischen entwischen, wo die Polizisten mit ihren Streifenwagen nicht hinterher können.