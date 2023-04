Ohne pandemiebedingte Einschränkungen öffnet am Dienstag, 25. April, die Ausbildungsmesse Superjob in der Gernsbacher Stadthalle ihre Pforten, um Orientierungshilfen für die Berufswahl zu geben. Von 14 bis 18.30 Uhr präsentieren sich den Besuchern rund 50 Betriebe sowie Ämter und Institutionen. Getreu dem Motto „Ausbildung zum Anfassen“.

Die sechs Initiatoren der Ausbildungsmesse sind die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt, die Realschule Gernsbach, das Unternehmen Glatfelter Gernsbach, die Daimler Truck AG Gaggenau, Volksbank pur und die Stadt Gernsbach. Letztere stellt darüber hinaus die Halle kostenfrei zur Verfügung und informiert über eigene Ausbildungsmöglichkeiten.

Auf die Besucher und ihre Begleitung wartet ein breit gefächertes Informationsprogramm, das unter anderem Tipps zu Themen wie Ausbildung, Bewerbung und Praktikum beinhaltet. Thematisiert werden aber auch Praktika und Freiwilliges Soziales Jahr. Vorgestellt wird eine Vielzahl an Berufen. Die Liste reicht von „A“ wie Altenpfleger über „F“ wie Finanzwirt bis hin zu „Z“ wie Zerspanungsmechaniker.

Ein Punkt, weshalb die Superjob so erfolgreich ist, ist die Uhrzeit. Diese ermöglicht es, dass berufstätige Eltern ihren Nachwuchs nach getaner Arbeit begleiten können. „Oft ist zu beobachten, dass junge Menschen zunächst alleine und dann ein weiteres Mal am Abend mit ihren Eltern vorbeischauen“, berichtet Realschulleiter Marcus Mössner.

Ein weiterer elementarer Aspekt für die stets große Resonanz, sind die individuellen Beratungsgespräche sowie die authentischen Einblicke durch aktuelle Auszubildende der ausstellenden Institutionen und Unternehmen. Die Jugendlichen erhalten so die Chance, auf Augenhöhe Fragen zu stellen. Praktika können im Übrigen vor Ort sofort vereinbart werden.

Informationen zur Anreise

Die Messe ist am bequemsten mit der KVV Linie S8 oder den Zügen der RB 40 zu erreichen. Besucher, die mit der Stadtbahn aus Richtung Forbach oder Rastatt kommen, steigen am Stadtbahnhaltepunkt „Gernsbach Mitte“ oder am Bahnhof aus. Zu Fuß geht es in etwas mehr als fünf Minuten über die Stadtbrücke und die Waldbachstraße.

Messebesucher die mit dem Auto anreisen, folgen den Hinweisen Gernsbach Stadtmitte, Baden-Baden und Schwarzwaldhochstraße. Rund um die Stadthalle stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Auch in der Waldbach- und Badenerstraße ist das Parken nur eingeschränkt möglich. Die Veranstalter empfehlen daher das Auto auf dem Färbertorplatz abzustellen. Von dort aus sind es nur wenige Gehminuten bis zur Stadthalle.