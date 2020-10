Mitten in der Corona-Zeit radelte dieses Zwillingspaar aus Gernsbach die komplette Moldau entlang

Von der Quelle der Moldau in Tschechien bis zur Elbemündung in Cuxhaven oder 1.447 Radkilometer in 15 Tagen hieß die diesjährige Herausforderung der 63-jährigen Zwillinge Heinke Retz und Elke Wetzel-Imse. Seit zehn Jahren steigen die Gernsbacherinnen in ihren Ferien mächtig in die Pedale, um die Schönheit der Natur und Landschaft radelnd zu erobern. Fast hätte ihnen dieses Jahr Corona einen Strich durch die ein Jahr im Voraus geplante Maitour gemacht.

Da die gebuchten Bahnfahrkarten zum Ausgangspunkt in Passau bis Oktober gültig waren, entschloss sich Heinke Retz, erstmals mit ihrem Mann die Tour per E-Bike anzutreten. Kurzentschlossen nahm Elke Wetzel-Imse ihren Resturlaub und radelte mit.

Ihr persönliches Highlight war der dreitägige Streckenabschnitt zu Beginn der Tour, durch das Mittelgebirge des Böhmerwaldes mit täglichen 1.200 Höhenmetern. „Das ist, als würde man ständig den Kaltenbronn rauf und runter fahren“, erklärte die kaufmännische Angestellte im BNN-Gespräch, die mit ihrem neuen 30-Gang Treckingrad unterwegs war.