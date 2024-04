Vollsperrung: Umwege in der Gernsbacher Nordstadt

Die Joseph-Haas-Straße in der Gernsbacher Nordstadt ist stark sanierungsbedürftig. Seit 9. April ist dort Baustelle. Anwohner müssen sich voraussichtlich bis August auf Umwege und Behinderungen einstellen.

Baustelle in der Joseph-Haas-Straße

Die Sanierung der westlichen Joseph-Haas-Straße läuft seit Dienstag. Die Straße ist voll gesperrt. Anwohner der Nordstadt müssen sich auf Umwege einstellen.

Bauhof und Feuerwehr der Stadt Gernsbach liegen an der Joseph-Haas-Straße. Deshalb sind die Arbeiten dort ein wichtiger Bestandteil zur dauerhaften Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit dieser städtischen Einrichtungen. Das betont die Stadt Gernsbach.

Gernsbach: Maßnahme dient auch der Funktionsfähigkeit von Feuerwehr und Bauhof

Wasserleitung und Fahrbahn der Joseph-Haas-Straße sind stark erneuerungsbedürftig. Der Asphalt weist große Schäden auf. Setzungen und Schlaglöcher rühren aus dem mangelnden Unterbau her, erklärt die Stadt weiter.

Der gesamte Ausbaubereich der Maßnahme erstreckt sich von der Schwarzwald- bis zur Nordendstraße. Die Arbeiten unter Vollsperrung der Fahrbahn werden in zwei Bauabschnitte unterteilt. Für Fußgänger bleibt ein Durchgang jederzeit gewährleistet.

Im ersten Bauabschnitt wird der Bereich zwischen Schwarzwaldstraße und der Zufahrt zur Feuerwehr und zum Bauhof ausgebaut. Währenddessen ist die Zufahrt in die westliche Joseph-Haas-Straße nur von der Nordendstraße aus möglich.

Im zweiten Teilabschnitt erfolgen die Sanierungsmaßnahmen zwischen Nordendstraße und der Feuerwehr-/Bauhofzufahrt. Dann ist die Zufahrt zu diesen städtischen Einrichtungen nur von der Schwarzwaldstraße aus möglich.

Die Baustelle umfasst auch die komplette Erneuerung der Wasserleitung, einschließlich der Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze. Die NetzeBW ertüchtigt zudem die Straßenbeleuchtung. Und sie baut eine neue Trafostation auf dem Feuerwehrgelände, um den gestiegenen Elektrizitätsbedürfnissen des Quartiers gerecht werden zu können.

Nach aktuellem Planungsstand dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende August. Insgesamt handelt es sich um eine Strecke von 170 Metern, auf denen Straßenbau-, Trinkwasser- und Stromleitungsarbeiten für insgesamt rund 376.000 Euro erledigt werden.

„Unsere Mittel für Straßensanierungen sind knapp bemessen und müssen gut priorisiert werden“, erklärt Bauamtsleiter Jörg Bauer. In der Joseph-Haas-Straße stehen die Funktionsfähigkeit der Gernsbacher Feuerwehr und des Bauhofs an erster Stelle. „Um die Straße möglichst nicht gleich mehrfach aufzureißen, werden nicht nur die Fahrbahndecke, sondern auch die Wasserleitungen erneuert“, so Bauer.