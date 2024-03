Kiosk am Bahnhof

Warum am Baustellen-Stammtisch in Gernsbach immer gute Laune herrscht

Vier Jahre lang hat der Kiosk am Bahnhof in Gernsbach eine große Baustelle direkt vor der Nase. Das hat die Stimmung bei den Gästen aber keineswegs getrübt. Im Gegenteil. Wir verraten, warum das so ist.