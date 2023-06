Die 3x800-Meter-Staffel des TV Gernsbach hat in der Altersklasse U14 überrascht: Das Trio aus dem Murgtal wurde in Balingen badischer Vizemeister. Wie sie weitermachen wollen.

Auf der 400-Meter-Strecke stirbt man tausend Tode, wissen Leichtathleten nur zu gut. Viermal die 100 Meter unter elf Sekunden zu sprinten, wie es die schnellsten Läufer der Welt schaffen, ist mehr als hart – schließlich träumen die meisten Läufer nur davon über 100 Meter einmal unter elf Sekunden zu bleiben. Von einer Zeit, unter den magischen zehn Sekunden, erst gar nicht zu reden. Die 800-Meter-Strecke ist allerdings nicht viel angenehmer als die halbe Distanz.

Zum einen muss der Sportler doppelt so lange laufen – und eine „gemächlichere“ Langlaufstrecke ist noch in Wettkämpfen fast meilenweit weg. Daher heißt es also über 800 Meter auch: Tempo! Das wissen die Sportler des Turnvereins (TV) Gernsbach nur zu gut.

Bei den baden-württembergischen Staffelmeisterschaften in der Bizerba Arena in Balingen musste ein Trio im U14-Wettbewerb kräftig auf die Zähne beißen, um nach dreimal 800 Metern das Ziel schnell zu erreichen. Das gelang in 8:01,41 Minuten. Damit wurde die Staffel aus dem Murgtal badischer Vizemeister und insgesamt Fünfter von Baden-Württemberg. Zwölf Staffeln waren an den Start gegangen. Den Sieg sicherte sich der TV Radolfzell in 7:36 Minuten.

Sieger aus Radolfzell letztmals in der U14 am Start

„Die waren jedoch alle Jahrgang 2010“, berichtet Lauftrainerin Simone Gernsbeck-Scherer. Was sie damit sagen will: Die Radolfzeller durften durchweg zum letzten Mal in der Altersklasse unter 14 Jahren starten. Entsprechend sind sie der Konkurrenz voraus: je älter, desto größer, desto schneller lautet die Faustformel. Elias Mede ist 13 Jahre alt, Trainerin-Sohn Michel Scherer feierte seinen zwölften Geburtstag auf der Laufbahn und Frederick Adam ist erst elf Jahre alt.

Insofern war das Team um Leichtathletik-Abteilungsleiter Andreas Adam und die Übungsleiter Ilka Lanz, Kirsten Baumgärtner, Tanja Wasala und Hans Moser, der mit den Jungs die technischen Disziplinen zweimal in der Woche trainiert, mit der badischen Vizemeisterschaft mehr als zufrieden.

„Wir sind ohne Ambitionen hingefahren“, unterstreicht Gernsbeck-Scherer und ergänzt, „wir wollten nur Wettkampferfahrung sammeln. Dafür haben wir uns fürs Erste tapfer geschlagen.“

Dass das gelang, verdankt man einem Skispringer. Der verwechselte nicht etwa die Disziplinen, sondern lief ohne Latten an den Füßen wie der Teufel: Frederick Adam, der in der Region bereits als talentierter Nachwuchs-Skispringer bekannt ist, pulverisierte in Balingen seine Bestzeit, die bisher über 800 Meter bei 2:49 Minuten lag. „In der Staffel war er deutlich schneller“, lobte Trainerin Gernsbeck-Scherer ihren jüngsten Schützling in der Staffel.

Dessen Leistung sei umso erstaunlicher, weil Adam natürlich mehr von einer Skisprung-Karriere träumt und im Vergleich zu seinen beiden Staffelkameraden, „die ständig im Einsatz sind, fast kein Lauftraining macht“, verrät seine Trainerin.

Elias Mede und Michel Scherer sind dagegen gerne noch auf längeren Strecken als den 800 Metern unterwegs, die sie in zweieinhalb beziehungsweise 2:36 Minuten schon absolvierten. 2.000 Meter und Waldlauf zählen zu ihren weiteren Disziplinen, in denen sie bereits mehrmals Kreismeister-Titel abräumten. Scherer ist auch im Hochsprung stark und begeistert sich für Kampfsport. Mede spielt auch noch Fußball.

Weiteres Talent in der Hinterhand weckt Titelträume

Dass die Hobby-Musiker auch weiterhin im Namen des TVG auf die Pauke schlagen, glaubt Trainerin Gernsbeck-Scherer durchaus. Bei der Frage nach dem Landestitel 2024 atmet die Murgtälerin zwar erst hörbar schwer durch, nennt das ein „hohes Ziel“ – schließt es jedoch nicht aus.

Mit dem zwölfjährigen Iven Baumgärtner haben die Gernsbacher nämlich ein weiteres Talent für die 3x800-Meter-Staffel in der Hinterhand. Auch wenn Topläufer Mede altersbedingt nicht mehr in der U14 zugelassen ist, wird er durch Baumgärtner ersetzt. „Wir haben noch Luft nach oben und im nächsten Jahr eine Topmannschaft“, klingt Gernsbeck-Scherer plötzlich optimistisch und meint: „Über 800 Meter gibt es viele starke Läufer – aber drei gute hat kaum ein Verein.“