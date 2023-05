Hundetrainerin aus Gaggenau berichtet: „Die Tiere haben Spaß an der Arbeit“

(schmunzelt) Das ist das typische Vorurteil, was mir auch in der Ausbildung der Hunde oft begegnet. Aber ein Assistenzhund arbeitet nicht den ganzen Tag. Je nach Krankheit hat er zwischen den Aufgaben Pause. Außerdem halten wir vertraglich fest, dass die Assistenzhunde jeden Tag eine Stunde mit jemandem ohne Behinderung Gassi gehen oder zwei bis drei Mal pro Woche in eine Hundebetreuung müssen. So schützen wir die Hunde vor einem Burnout. Die Hunde finden diese Pause aber nicht immer so toll. Sie wollen ihrem Halter helfen und möchten nicht ohne ihn sein. Wir müssen sie also zu Arbeitspausen zwingen. Wenn Hunde die Eignung zum Assistenzhund haben, dann gehen sie in ihrer Arbeit voll auf. Denn Assistenzhunde haben Spaß an ihrer Arbeit.