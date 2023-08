Junge Familie aus Gaggenau-Selbach hat neues Zuhause gefunden

Nachdem ihre Wohnung in Gaggenau-Selbach gekündigt wurde, waren Vanessa Krmpotic und ihre vier Töchter auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Mit Erfolg.

Mit der Schlagzeile „Junge Mutter sucht Wohnung in Gaggenau und Umgebung“ machte bnn.de am 1. August auf die Notlage von Vanessa Krmpotic und ihren vier Kindern aufmerksam. Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs durch ihren Vermieter hatte sie in Bedrängnis gebracht. Im Bericht waren potenzielle Vermieter dazu aufgerufen, der Alleinerziehenden und den Kindern passenden Wohnraum anzubieten.

Schon kurz darauf erhielt Vanessa Krmpotic mehrere Wohnungsangebote in Gaggenau und Umgebung. Parallel dazu hatte sich der Aufruf herumgesprochen. „Beim Bäcker, beim Metzger, beim Einkaufen im Supermarkt, unterwegs in Selbach – überall wurde ich angesprochen, ob ich denn schon eine Wohnung gefunden hätte?“, erzählt die Selbacherin im Gespräch mit dieser Redaktion.

Wir sind sehr dankbar dafür, dass es solche Menschen noch gibt. Vanessa Krmpotic

Und dann klappte es tatsächlich! Getreu Goethes Zitat „Warum in die Ferne schweifen? Sieh‘, das Gute liegt so nah!“ wurde der jungen Familie sogar in Selbach eine 118 Quadratmeter große Wohnung angeboten.

„Wir sind sehr dankbar dafür, dass es solche Menschen noch gibt“, zeigt sich die junge Mutter überglücklich darüber, dass die Ungewissheit hinsichtlich einer neuen Bleibe ein so gutes Ende gefunden hat. Der offizielle Einzug erfolgt am 1. Oktober.

„Mija und ich haben bald ein richtig großes Jugendzimmer, in dem auch Platz zum Spielen mit unseren Freundinnen ist“, erzählt Elina (8). Auch Lilly (4) und Jolene (1) teilen sich ein Kinderzimmer; die Mama schläft im Wohnzimmer. Das neue Zuhause liegt ideal.

Ob zur Schule, zum Spielplatz, zu den Großeltern, den Freundinnen, zum Bäcker oder ins Dorfzentrum: „Die Wege sind kürzer und somit ist alles schneller erreichbar als zuvor.“ Ein weiterer Vorteil: Man kennt sich im Dorf. „In der neuen Wohnung können wir uns gegenseitig abholen“, freut sich Mija auf den gemeinsamen Schulweg mit den Freundinnen.

Nähe zum Haus der Großeltern ist für die Gaggenauer Familie ideal

Ganz ideal für die Kinder ist die Nähe zum Haus der Großeltern, in deren Garten ein großer runder Pool zum Baden und Plantschen einlädt. Oma Anja Hammer unterstützt die junge Familie tatkräftig.

„Meine Mutter ist die Einzige, die immer für uns da ist. Sie ist handwerklich sehr geschickt und kann einfach alles! Darunter Malen und Tapezieren, das hat sie sich selbst beigebracht. Sie wird mir auch, zusammen mit einigen Freundinnen, beim Renovieren der neuen Wohnung helfen. Alles soll in Eigenarbeit in neuem Glanz erstrahlen“, sagt Vanessa Krmpotic, die getreu der Devise „Selbst ist die Frau“ in Vorbereitung auf den Umzug schon den ersten Schrank mit dem Akkuschrauber abgebaut hat.

Somit gestalten sich die kommenden Wochen noch recht arbeitsintensiv. Die Mühe wird sich lohnen: Am Ende wartet ein schönes, neu renoviertes Zuhause für Mama Vanessa und ihre vier Mädchen Elina, Mija, Lilly und Jolene.