Neue Wandertour von Bernbach nach Moosbronn startet zum Valentinstag

Dieses Datum, das in Deutschland als Tag der Liebe und Verliebten gilt, hat sich für Lucke eher aus Zufall ergeben. Als Wanderführer ist er ehrenamtlich für die Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb das ganze Jahr auf verschiedenen Touren in der Region unterwegs.

Da aber seine neue Tour am kommenden Montag nicht nur an einem so besonderen Datum stattfindet, sondern zudem Premiere hat, weiß er folgendes zu berichten: „Der Valentinstag war ursprünglich der Gedenktag für den Bischof von Terni, der als begeisterter Gärtner allen Verliebten Blumen geschenkt haben soll, die an seinem Klostergarten vorbeikamen.“ So die Legende. Da sich aber zu diesem Tag viele lieber über eine gemeinsame Aktivität, als über materielles freuen, schildert Lucke eindrucksvoll seine abwechslungsreiche „Hochtal-Runde“ von Bernbach über Moosbronn und zurück.

„Bernbach, Althof und Moosbronn liegen in einem Hochtal, etwas das man eigentlich nur aus dem Alpenraum kennt, wie zum Beispiel das Kleinwalsertal, das Große Walsertal oder das österreichische Tannheimertal“, schwärmt der Ruheständler, der im richtigen Leben einst als Leiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Pforzheim in der Kriminalprävention tätig war.

Knapp dreistündige Tour kreuzt historischen Grenzweg

Seit 2020 hat er sein Hobby professionalisiert und Lektüre zu Landschaft, Land und Leuten konsumiert. „Wenn man im Ruhestand ist, dann fehlen die Leute und die geführten Wandertouren sind eine wunderbare Möglichkeit alles was mir Freude macht miteinander zu verknüpfen und aktiv mit Menschen verschiedener Altersgruppen ins Gespräch zu kommen.“

Mit leuchtenden Augen berichtet Lucke über seine knapp dreistündige Tour, die immer wieder den historischen Grenzweg kreuzt, der die ehemalige Grenze zwischen dem Großherzogtum Baden und dem Königreich Württemberg markiert. „Diese Grenze war aber nicht nur „Staatsgrenze“ sondern auch „Konfessionsgrenze“, da der jeweilige Landesherr die Konfessionszugehörigkeit seiner Bürger bestimmte“, so Lucke, der zudem erläutert: „Hier katholisch, dort protestantisch, was sich schließlich auch äußerlich am Bau der Kirchenhäuser bemerkbar macht.“

Für seine abwechslungsreiche Wandertour von Bernbach nach Moosbronn hat er den Weg durch den Hochwald mit seinem langgezogenen Bergrücken und schönen Aussichtspunkten ins Tal ausgewählt, um dann die Rundtour „durch den lichtdurchfluteten Talgrund entlang des dahinplätschernden Moosbachs zu vollenden und durch Streuobstwiesen nach Bernbach zurück zu wandern.“

Seine Wanderziele führen in alle Himmelsrichtungen und gerne ist er unterwegs zum Quellen Erlebnispfad, zum Großen Loch oder zum Bernstein. „Wir duzen uns beim Wandern und die Gäste kommen schnell miteinander ins Gespräch“, berichtet Lucke, der schmunzelnd erklärt: „In Finnland wird am Valentinstag die Freundschaft gefeiert, darum kann man auch getrost an diesem Tag mit Freunden wandern gehen.“