Schreibchallenge im Bücherwurm Gaggenau richtet sich an Jugendliche

„Zeig, wer du wirklich bist und wie wortstark du sein kannst!“ – So lautet das Motto der Schreibchallenge, die am Freitag, 25. August, in der Buchhandlung Bücherwurm in Gaggenau stattfindet. Das Event richtet sich an 14- bis 18-jährige Schreibinteressierte und soll jungen Menschen eine Plattform bieten, sich selbst besser kennenzulernen und ihr wahres Ich auszudrücken.

Unter der Leitung von Chris Rot, Gründerin der Schreibwerkstatt „Geschichtenkoffer“, und Andrea Biedermann, Inhaberin der Gaggenauer Buchhandlung, nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Workshop im Kreativen Schreiben teil, verfassen ihren eigenen Text und performen diesen anschließend auf der Bühne. Die Schreibchallenge findet beim gemeinsamen Lesefest der Buchhandlung Bücherwurm, der Stadtbibliothek und der Stadt Gaggenau statt.

Eine Lücke in Gaggenau wird geschlossen

„In Gaggenau wird viel für Kinder unter zwölf Jahren organisiert, doch die älteren Jugendlichen fühlen sich oft sich selbst überlassen. Diese Lücke wollen wir schließen“, erklärt Biedermann. Besonders in der heutigen Blütezeit der Sozialen Medien werde Selbstinszenierung für junge Menschen immer wichtiger. „Wir haben erkannt, dass Schreiben ein mächtiges Mittel für Jugendliche sein kann, um ihre Gedanken, Gefühle und Ideen auszudrücken und sich mit ihrer eigenen Identität auseinanderzusetzen. Die Challenge soll einen geschützten Raum hierfür bieten“, so Rot.

Das Schreibevent soll den jungen Menschen ermöglichen, ihre Stimme authentisch und kreativ zum Ausdruck zu bringen. Ziel der Veranstaltung ist es, Schreiben als Gruppenerfahrung zu erleben und dabei die eigene Kreativität zu entfalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen keine Vorkenntnisse mitbringen und dürfen ihre Textgattung frei auswählen: „Egal ob Essay, Poetry Slam oder Rap-Text – alles ist möglich! Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, betonen die beiden Veranstalterinnen.

Idee kam im Goethe-Gymasium Gaggenau

Die Idee für diese Schreibchallenge kam den beiden im vergangenen Sommer bei einem kreativen Schreibwettbewerb am Goethe-Gymnasium Gaggenau. Rot und Biedermann saßen in der Jury und bewerteten die Werke der Schülerinnen und Schüler. „Wir waren total begeistert von den Werken und kamen ins Gespräch. Unsere Vision war es, dass junge Menschen aus allen Bildungsstufen und ohne Wettbewerbsdruck gemeinsam ihre Kreativität ausleben und etwas schreiben“, erzählt Rot.

Treffpunkt für die Schreibchallenge ist um 9 Uhr vor der Buchhandlung. Hier ist ein dreistündiger Workshop im Kreativen Schreiben geplant. Chris Rot gibt hier bereits erste Impulse und Ideen für den Schreibprozess. Am Nachmittag haben die jungen Schreibinteressierten drei Stunden Zeit, ihre Texte zu verfassen und ihre Kreativität zu entfalten.

Bühne auf der Murgwiese

Um 17 Uhr geht es schließlich auf die Bühne: Auf der Murgwiese können die Teilnehmenden ihre Texte vor ihren Verwandten, Freunden oder auch fremden Zuschauern vortragen. „Der Vortrag soll ein besonderer Höhepunkt sein und den Jugendlichen die Gelegenheit geben, sich mit ihren Werken zu präsentieren und stolz auf ihre eigenen Schreibleistungen zu sein“, so Biedermann.

Die Teilnahme an der Schreibchallenge ist kostenlos. Anmeldungen sind noch bis zum 24. August möglich. „Wir hoffen, dass wir viele junge Schreibinteressierte bei dieser besonderen Veranstaltung kennenlernen dürfen“, freuen sich die beiden Gaggenauerinnen.