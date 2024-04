Lesung in Stadtbibliothek

Sexueller Missbrauch: Wie Autorin Stefanie Taschinski in Gaggenau zur Prävention beiträgt

Die Kinderbuchautorin Stefanie Taschinski kommt am 22. April mit ihrem neuen Buch „Bruno“ für eine Lesung in die Stadtbibliothek Gaggenau. Im Interview geht sie auf das Thema „Sexueller Missbrauch an Kindern“ ein.