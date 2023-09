Bürger haben viele Fragen

Windkraftpläne: Oberweier fürchtet um seinen Eichelberg

In die Turnhalle hatte Oberweiers Ortsvorsteher Michael Barth die Sitzung des Ortschaftsrats verlegt. Denn für das Dorf am Fuße des Eichelbergs ist das Thema Windkraft mit großen Sorgen verknüpft. 30 Bürger kamen in die Sitzung. Sie hatten viele Fragen.