Unfall oder Verbrechen in Gaggenauer Baumarkt? Polizei sucht Zeugen

Ein Mann ist in einem Gaggenauer Baumarkt zu Fall gekommen. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. War es ein Unfall oder doch eine Straftat? Die Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag vor einer Woche (1. Dezember) in einem Baumarkt in der Gaggenauer Luisenstraße. Zunächst gingen die Ermittler von einem medizinischen Notfall aus, ist zwischenzeitlich ist ein strafbarer Hintergrund nicht mehr gänzlich auszuschließen. Ein 59 Jahre alter Mann ist dort gegen 17 Uhr im Kassenbereich plötzlich zu Fall gekommen.

Kunden und Personal eilten zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Im Krankenhaus wurden bei dem 59-Jährigen schwerste Kopfverletzungen diagnostiziert. Die anfänglichen Ermittlungen und auch die Situation im Baumarkt lieferten den Ermittlern keinerlei Hinweise auf die Einwirkung Dritter. Laut den ärztlichen Untersuchungen wäre bei dem vorhandenen Verletzungsmuster allerdings eine Fremdeinwirkung nicht völlig auszuschließen.