Die Radbrücke zwischen Weisenbach und Hilpertsau wird in der Nacht auf Dienstag angeliefert - sie kommt in zwei Teilen auf einem Schwerlasttransporter.

Spektakuläre Fracht: Die lang ersehnte Radbrücke für den „Tour de Murg“-Lückenschluss zwischen Hilpertsau und Weisenbach kommt an diesem Dienstag ins Murgtal. Voraussichtlich gegen 4 Uhr in der Früh passieren zwei Schwerlasttransporter die B462 und laden das insgesamt 55 Meter lange Bauwerk gegen 8 Uhr an der Haltebucht kurz hinter dem Ortsausgang von Hilpertsau ab.

In zwei Teilen wird die insgesamt etwa 100 Tonnen schwere Konstruktion von Furth im Wald an der deutsch-tschechischen Grenze bis nach Weisenbach gebracht. Wenn die zwei Schwerlasttransporter samt Begleitfahrzeug Neu-Malsch erreicht haben, werden Beamte der Polizeireviere Rastatt und Gaggenau die weitere Fahrt sicherstellen.

Denn wenn die Schwerlasttransporter über die zwei Brücken entlang der B462 ins Murgtal fahren, dürfen sie nur fünf Kilometer pro Stunde schnell sein und müssen zudem ohne Gegenverkehr mittig auf der Fahrbahn unterwegs sein.

Gernsbacher Tunnel muss kurzzeitig gesperrt werden

Wie die Polizei weiter mitteilt, gelte dies auch für die Fahrt durch den Gernsbacher Tunnel. Wegen der Breite von jeweils 6,70 Meter, die beide Transporter mit Brückenteil aufweisen, müsse die Röhre für die Durchfahrt auf jeden Fall kurzzeitig gesperrt werden.

„Auch deshalb erfolgt die Anfahrt über Nacht“, erläutert Irene Feilhauer. Die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe kündigt an, dass der Abladevorgang am Zielort bis zu zwei Stunden dauern werde. Liegen die beiden Brückenteile in der Parkbucht, werden sie mit einem Zelt überdacht.

So geschützt kann dann in den nächsten Wochen daran gearbeitet werden, ehe im März der Einhub erfolgt. Wann dies genau der Fall sein wird, stehe derzeit noch nicht fest, genauso wie das Datum, ab wann die Brücke für den Rad- und Fußwegverkehr freigegeben werden kann, so Feilhauer. Ziel sei im Sommer 2023.

Die Gemeinde Weisenbach hat unterdessen am Montagnachmittag über Soziale Medien frohlockt, dass „das Warten endlich ein Ende hat“, und darauf aufmerksam gemacht, dass Schaulustige das Spektakel verfolgen können. Sie sollten dies aber „aus sicherer Entfernung tun“.