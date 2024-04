Delegiertenversammlung

Wer die Neuen an der Spitze der IG Metall Gaggenau sind

Zwei 34 Jahre junge Gewerkschafter stehen jetzt an der Spitze der IG Metall Gaggenau. Was Bodo Seiler (erster Bevollmächtigter) und Christian Herbon (zweiter Bevollmächtigter) für den Job in der Geschäftsführung der wichtigen Ortsgruppe qualifiziert.