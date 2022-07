Werbegemeinschaft „Achern aktiv“ startet eine digitale Gutschein-Karte

Wer für die Geschäfte in Achern einen Gutschein kaufen wollte, bekam bislang ein Stück Papier in die Hand gedrückt. Jetzt gibt es eine moderne Lösung im Scheckkarten-Format.

Die digitale Gutscheinkarte von „Achern aktiv“ ist eingeführt. Rund 50 Unternehmen aus den Bereichen Handel, Gastronomie und Gewerbe beteiligen sich an dem Scheckkarten-System.

„Die Gutscheinkarte ist ein deutliche Schritt nach vorne“, sagte Geschäftsführer Bernd Peters vom Kaufhaus Peters. Auch bei ihm können Kunden künftig die Gutscheinkarte erwerben und ganz nach ihren Wünschen von zehn Euro bis 150 Euro aufladen. Die Karte ersetzt die bisherigen Papiergutscheine der Werbegemeinschaft „Achern aktiv“.

Die Gutscheinkarte werde „sehr gut angenommen“ und die Nachfrage sei groß, so Monika Ross, kommissarische Vorsitzende von „Achern aktiv“, die mit Citymanager Dirk Dufner und Sandra Vierthaler von der Geschäftsstelle der Werbegemeinschaft das Projekt mit einem kleinen Fest in der Ratskellerstraße vorstellte.

Möglich geworden sei die Gutscheinkarte durch die Kooperation mit der „First Cash Solution“ der Volksbank, sagte deren Vorstand Clemens Fritz. Er kaufte die erste Karte und ließ sie sich der Ausgabestelle bei Schuh Schäfer aufladen.

Wir wollten unsere Gutscheine modernisieren und attraktiver machen. Monika Ross, Achern aktiv

Ross sagte: „Wir wollten unsere Gutscheine modernisieren und attraktiver machen.“ Sie zeigte sich aufgrund des neuen Formats und der individuellen Aufladung von zehn bis 150 Euro zuversichtlich, dass diese von den Kunden auch genutzt werde.

Die Anzahl der teilnehmenden Geschäfte und Unternehmen steige weiter. Die Karte habe eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten, was für Inhaber und Kunden gleichermaßen attraktiv sei.

Neuer Geschenk-Gutschein der Acherner Werbegemeinschaft soll weniger Aufwand machen

Für Peters ist wichtig, dass der Aufwand für die Geschäfte deutlich geringer als vorher sei und das Bezahlverfahren viel zügiger als mit den Papierscheinen ablaufe, da die Abbuchung und Verrechnung digital stattfinde.

„Achern macht sich fit“, lautete das Motto zur Einführung der Gutscheinkarte bei dem Fest in der Ratskellerstraße, bei dem sich die Acherner Fitness-Partner Bodystreet, Kryofit, Factor Gym und Hygia Loft präsentierten. Für den neuen Citymanager Dirk Dufner war es die erste Veranstaltung, die er mit „Achern aktiv“ vorbereitete und gestaltete.

Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die digitale Karte zu informieren. Der Vorteil liege darin, dass sie im Geldbeutel, in der Tasche oder in der Jacke Platz finde und wie eine ganz normale Scheckkarte benutzt werden könne.

Eine weitere Besonderheit sei, dass die Gutscheinkarte individuell mit einem Wunschbetrag aufgeladen werden könne, mit dem Familienmitglieder, Freunde und Bekannte beschenkt werden sollen.

Unternehmen in Achern können Gutscheine an Mitarbeiter ausgeben

Die Karte solle auch einen Beitrag dazu sein, dass die Kunden in Achern einkaufen, das Geld in der Stadt bleibe und damit auch der Standort vieler Fachgeschäfte gestärkt werde, so Dufner. Über eine App würden alle Teilnehmergeschäfte und die Entfernung vom aktuellen Standort des Nutzers angezeigt, auch das Guthaben und News seien abrufbar.

Einen Vorteil sah der Citymanager auch für Firmen und Unternehmen. Diese könnten die Karte als eine Sachbezugsleistung einsetzen, wenn sie ihren Mitarbeitern etwa pro Monat einen Maximalbetrag von 50 Euro steuerfrei als Bestandteil des Gehaltes ohne Lohnsteuerabzug zukommen lassen wollen.