Acherner Boule-Spieler qualifizieren sich für die deutsche Meisterschaft

Hoher Sportbetrieb in Illenau: Dort haben sich Boule-Spieler für die deutsche Meisterschaft am 20. und 21. August qualifiziert. Wer sich sonst noch den Sieg erkämpft hat.

Spieler stehen mit beiden Beinen in einem Kreis, schwingen mit dem Arm gefühlvoll die Boulekugel und versuchen diese mit einem perfekten Wurf möglichst nahe an die Zielkugel, liebevoll auch „Schweinchen“ genannt, zu platzieren.

Für den völlig unbedarften Zuschauer sieht das alles ziemlich einfach und locker aus und hat eher den Charakter von entspanntem Urlaub in Südfrankreich. Doch auf der historischen Anlage des Boule-Clubs Achern in der Illenau herrschte zwei Tage Wettkampf-Atmosphäre.

Es ging in der Kategorie 55+ um nichts Geringeres als die Landesmeisterschaft Baden-Württemberg und die Qualifizierung zur deutschen Meisterschaft. „Wir haben 160 Vereine im Land mit 6.200 Mitgliedern“, so Antje Freudenthal, Generalsekretärin des Boule, Boccia und Pétanque Verbandes Baden-Württemberg, der Veranstalter des Wettbewerbes in Achern war.

Niveau bleibt beim Boule in Illenau trotz Corona gleich

„Wir haben trotz Corona ein gleichbleibend hohes Niveau mit steigender Tendenz, auch im Jugendbereich gibt es jede Menge Spieler“, betonte Freudenthal. „Sobald Kinder eine Kugel halten können, dürfen sie spielen und nach oben hin gibt es keine Altersbegrenzung.“

Dies wurde bei dem Turnier 55+ deutlich, bei dem die alles entscheidende Spielregel lautet, seine Kugeln mit geschickten Würfen möglichst nah am „Schweinchen“ zu platzieren.

Allein bei den Spielen um die Landesmeisterschaft gingen 80 Teams an den Start, bei der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft am vergangenen Sonntag waren es noch einmal so viele. Hierbei durfte eine Mannschaft vom Acherner Boule-Club einen Erfolg feiern. Walter Kunz, Hans-Jürgen Wanner und Thierry Béton qualifizierten sich für die deutsche Meisterschaft.

Das Team des gastgebenden Vereins mit Felice Curcio, Martin Busam und Axel Lemcke gewannen zwar die beiden ersten Partien. Die nächsten zwei Spiele gingen jedoch verloren. Damit platzte der Traum von einem Start bei den deutschen Meisterschaften.

Viele Teilnehmer erspielen sich den Sieg

Sieger des A-Turniers wurden die Boule-Freunde Malsch mit Ulrich Heß, Jacques Pépin und Michael Magin vor einem Team aus dem Raum Tübingen (Adolf Stroh, Frank Naumann, Martin Schubert) und dem Boule-Club Rastatt (Alvid Gustain, Sekou Camara, Thomas Haas).

Einen neunten Platz erspielten sich Martina Wanner, Hans-Jürgen Wanner und Franz Rauch vom Boule-Club-Achern. Das B-Turnier gewann ebenfalls ein Team aus Malsch vor Spielern von Terra Libre Ravensburg und einer weiteren Mannschaft der Boule-Freunde Malsch.

„Das hier ist eine super Anlage mit richtig schönen Plätzen“, schwärmte Antje Freudenthal. Über dieses Kompliment freuen sich die Acherner Boulespieler um ihren Präsidenten Axel Lemcke, dessen Stellvertreter Viktor Huber und die Sportwartin Tehina Anania.

Sportler aus ganz Baden-Württemberg kommen vorbei

Zuvor hatten sie einen enormen Aufwand, um die 45 Felder für die beiden Wettkampftage entsprechend vorzubereiten. Trotz der vielen Spielen lief das Ganze in ruhiger, sachlicher und familiärer Atmosphäre ab, was auch das Spiel mit den Kugeln auszeichnet.

Bei 80 Mannschaften mit jeweils drei Spielern an jedem Wettkampftag kam auch eine stattliche Zahl von Sportlern, Begleitpersonen und Verantwortlichen aus ganz Baden-Württemberg zusammen, die auf dem Areal des Boule-Clubs verpflegt werden mussten.

Ein Großteil wohnte in Hotels und Ferienwohnungen in der Region. Doch alles lief perfekt und Achern war einmal mehr eine Hochburg des Boule-Sports.