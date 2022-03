Auto mit 2 Personen und 2 Hunden an Bord überschlägt sich auf der A5 bei Achern

Auf der A5 bei Achern ist es am Samstagmittag zu einem spektakulären und letztlich glimpflich ausgegangenen Unfall gekommen: Wie die Polizei meldet, kam es auf der Strecke Richtung Süden kurz vor der Anschlussstelle wegen eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Ein Fahrer kam dadurch so sehr ins Schleudern, dass sich sein Wagen überschlug und auf der Seite im Grünstreifen neben der Straße liegenblieb.

Nach Angaben der Polizei saßen zwei Personen im Auto, zwei Hunde befanden sich im Kofferraum. Bei dem heftigen Unfall blieben alle vier glücklicherweise unverletzt.

An den beiden am Unfall beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Die A5 Richtung Süden musste am Samstag zeitweise gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Nach Angaben der Polizei bildete sich durch die Sperrung ein vier Kilometer langer Stau.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Gesucht wird vor allem der Verursacher des Unfalls. Hinweise von Zeugen können der Polizei unter der Telefonnummer 07223/80847112 durchgegeben werden.