Ein Ort, um sich aufzuhalten und zu lesen, ist bei jedem Ferienwetter die Stadtbibliothek im Rathaus am Markt. Viele kommen einfach dorthin, um die Zeitung oder eine Zeitschrift zu lesen. Etwas Auszuleihen und Mitzunehmen ist keine Pflicht.

Wer Bücher, Zeitschriften, Hörbücher oder Filme ausleihen möchte, zahlt 18 Euro pro Jahr – für die ganze Familie. Acht Euro sind es, wenn nur Kinder ausleihen.

Fünf Mitarbeiterinnen mit zusammen vier Vollzeitstellen arbeiten in der Stadtbibliothek, drei weitere arbeiten auf Minijob-Basis dort. Der Acher- und Bühler Bote fragte die Leiterin, Beate Eissele-Wössner, ob und was überhaupt noch gelesen wird.

Eissele-Wössner

Seit Corona streamen sehr viel mehr Menschen ihre Filme. DVD und CD haben an Bedeutung verloren. Auch bei uns gibt es vieles online. An starken Tagen loggen sich 500 Nutzer in unser Online-Angebot ein. Einige lesen nur elektronisch, die kommen nicht mehr her. Online stehen Ihnen zurzeit knapp 3.000 Hörbücher zur Verfügung. Auch Nintendo-Spiele sind wichtig. Aber das heißt nicht, dass das gedruckte Buch tot ist. Es sind viel mehr Bücher da als elektronische Medien und ihre Beliebtheit steigt wieder.