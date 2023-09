Gastronomiesterben

Restaurant „Kiningers Hirsch“ in Achern steht zum Verkauf

Bernhard Kininger steht seit 52 Jahren in Achern am Herd und möchte seinen 70. Geburtstag nicht in der Kochjacke feiern. Droht mit „Kiningers Hirsch“ ein weiterer Verlust an Gastrokultur?