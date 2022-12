Seit 1. Dezember im Amt

Der neue Acherner Pfarrer freut sich auf „Vielfalt an Menschen in den acht Pfarreien“

Am 1. Dezember tritt der neue Acherner Pfarrer Christof Scherer seinen Dienst an. Wir stellen ihn und seine Schwerpunkte vor und fragen, was er über die eigentlich nötigen Reformen der katholischen Kirche denkt.