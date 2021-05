Firmen aus der Region hamstern Holz, um die Produktion aufrecht zu erhalten

Ein Ende der Preissteigerung im Holzmarkt ist nicht in Sicht. Betriebe haben bereits im Winter weitere Lagerflächen angemietet, um sich zu bevorraten. Langfristig müssen auch Kunden von Fertighäusern mit höheren Preisen rechnen.

Angetrieben von Lieferschwierigkeiten in der Pandemie und der hohen Nachfrage in den USA und China haben sich die Holzpreise seit vergangenem Herbst teilweise mehr als verdoppelt.

Unter den Folgen leiden potenziell viele Unternehmen in unserer Region, in der traditionell sehr viel Holzbau betrieben wird. Ein Ende der Preissteigerungen ist nicht in Sicht.

„Sie sehen, wir haben noch genug Holz“, sagt Arndt Kückenthal, beim Bau-Unternehmen Burkart Haus in Renchen zuständig für das Marketing und den Verkauf. Er zeigt auf das tatsächlich gut mit dicken Bohlen und Brettern gefüllte Holzlager am Rand der großen Fertigungshalle, wo Ständerrahmen für Holzhäuser vorgefertigt werden.