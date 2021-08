Warum die Acherner Kultfigur „Alisi Beck“ nicht aus Frankreich abstammt

Er war Bäcker, Revoluzzer und Feuerwehrmann, Gemeinderat und Spaßvogel, und er ist in Achern bis heute als „Alisi Beck“ in einer humorvollen Brunnenanlage auf dem Marktplatz verewigt.

Er hieß Emil-Hermann Burkard, wurde am 23. November 1825 in Achern geboren, hatte ein überaus bewegtes Leben zwischen molliger Backstube und heißen Revolutionskämpfen in den 1848er Jahren bis zur Flucht nach Amerika.

Er starb am 16. Juni 1901 als angesehener Konditor in seiner Heimatstadt.