Schule in der Corona-Pandemie: An vielen Acherner Schulen liegen die Nerven blank

Die Schulen starten, erst einmal, in den Präsenzunterricht. Doch die in dieser Gesellschaft um Corona entstandenen Konflikte lassen sich aus den Klassenräumen nicht heraushalten - sei es der Streit um Schnelltests oder auch um die Masken.

Die Nachricht traf wie ein Paukenschlag. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann macht Schluss mit dem Fernunterricht und ruft die Schülerinnen und Schüler wieder zum Präsenzunterricht an ihren Schulen. Das gilt zumindest dort, wo die Sieben-Tages-Inzidenz an diesem Montag noch unter dem Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt.

Die Acherner Schulen haben sich darauf vorbereitet, ab sofort wieder in den Klassenräumen zu unterrichten – im Präsenz- oder auch im Wechselbetrieb. Das kommt immer darauf an, ob die Schulen über genügend Platz verfügen. Denn laut Eisenman gilt: Kann in den Klassenzimmern der Mindestabstand nicht eingehalten werden, muss die Klasse in zwei Gruppen getrennt werden, die dann an der Schule auch nicht aufeinander treffen dürfen.

Wechselunterricht in Kleingruppen am Gymnasium