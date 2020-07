Bremse an Zug fängt Feuer

Sperrung auf der Bahnstrecke zwischen Freiburg und Offenburg

Weil sich die Bremse am Kesselwagen eines Güterzugs entzündet hat, ist ein Teil der Bahnstrecke zwischen Freiburg und Offenburg am frühen Mittwochabend gesperrt worden. Regionalzüge endeten in Lahr (Ortenaukreis) und Kenzingen (Kreis Emmendingen). Fernverkehrszüge wurden an Bahnhöfen zurückgehalten.