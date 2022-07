Die ZG Raiffeisen Baustoffe in Achern bietet ein umfassendes Baustoffsortiment für Profi- und Hobby-Handwerker.

„Unsere große Stärke sind unsere erfahrenen Mitarbeiter, die den Kunden individuelle Wünsche erfüllen und vom Fach kommen“, bringt es Niederlassungsleiter Stephan Falk auf den Punkt. Die ZG Raiffeisen Baustoffe Achern ist ein Baustoffvollsortimenter, bei dem man neben Sanitärartikeln alles rund um den Hausbau bekommt.

Die außergewöhnliche Fachberatung in Kombination mit einer breit aufgestellten Produktpalette macht das ZG Raiffeisen-Angebot besonders attraktiv. In der großzügigen Gartenbauausstellung zeigt der Standort unzählige Möglichkeiten zur individuellen Gartengestaltung: Sei es mit Wegen, Terrassenflächen oder vielseitigen Mauersystemen sowie Sichtschutzlösungen.

Der Kunde kann das vielfältige Sortiment verschiedener Materialien, angefangen von Beton und Keramik bis hin zu Naturstein und WPC-Beläge, direkt vor Ort in Augenschein nehmen. Ergänzt wird das Angebot durch Reinigungs- und Pflegemittel renommierter Hersteller. Was viele dabei nicht wissen: Privatkunden stehen ebenso im Fokus der Baustoffprofis wie Unternehmenskunden.

Auch für die Wohnräume des Eigenheims findet der Kunde eine große Auswahl an Fliesen und Bodenbelägen. In Achern sind Böden und Wandfliesen für Bad, Küche und Wohnbereich bis zum Format 120x120 Zentimeter ausgestellt. „Wer noch größere Fliesen im Format bis zu 120x280 Zentimeter sehen möchte, ist gerne an den Standort Rastatt eingeladen, der mit einer Ausstellungsfläche von rund 1.000 Quadratmeter aufwartet“, sagt Falk, der beide Niederlassungen führt.

Äußerst robust dank eines smarten Oberflächenschutzes

Aktuell besonders gefragt sind ökologische Designböden. Hierzu kann man in der Niederlassung Achern zahlreiche Musterbeispiele finden. Die Designböden sind komplett PVC-frei und ohne Chlor, Weichmacher oder Lösemitteln produziert. Durch den smarten Oberflächenschutz sind sie besonders robust, haben eine sehr hohe Kraztbeständigkeit, sind laufruhig und pflegeleicht.

„Zudem sind sie wasserfest sowie form- und farbbeständig“, fasst Falk weitere Vorteile des neuen Materials zusammen. Auch die zum Bodenbelag passenden Türen mit verschiedenen Oberflächen können in Achern angeschaut und gekauft werden. Zudem bietet die ZG Raiffeisen Baustoffe Achern einen Aufmaß- und Montageservice dafür an.

Fachmarkt wurde im vergangenen Jahr saniert und neu gestaltet

Seit der Übernahme der Firma Aschenbrenner Anfang der 2000er-Jahre zählt vor allem der Verkauf von Rohbaustoffen für den Hochbau, Dämmung und Ziegel für das Dach sowie der Trockenbau zu den Stärken des Standorts. Im vergangenen Jahr wurde der Fachmarkt saniert und neu gestaltet. Dieser rundet mit Werkzeug, Maschinen, Malerzubehör und Schrauben das Sortiment ab.

Der Fachmarkt ist durch einen direkten Zugang vom angrenzenden ZG Raiffeisen Markt erreichbar. Abgerundet wird das Spektrum durch einen zuverlässigen und pünktlichen Lieferservice. Dieser wird durch einen eignen Fuhrpark mit Kranfahrzeugen gewährleistet. Von Montag bis Freitag sind die Mitarbeiter von 7 bis 17 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr erreichbar.