Die Tramlinie D verbindet die beiden Rheinstädte Kehl und Straßburg. Jetzt wird an den Gleisen gearbeitet. Was bedeutet das für die Fahrgäste?

Auf der Tramlinie D stehen auf Straßburger Territorium über die Sommermonate umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Diese führen zu Unterbrechungen der Straßenbahnverbindung zwischen dem Kehler und dem Straßburger Stadtzentrum.

Fahrgäste, die aus Kehl kommen, können jedoch auf andere Tramlinien umsteigen und so die Baustellenbereiche umfahren, schreibt die Kehler Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Auch Ersatzbusse werden von den Straßburger Verkehrsbetrieben (CTS) eingesetzt. Allerdings gilt es, für die Fahrt in die Straßburger Innenstadt oder zum Hauptbahnhof längere Fahrtzeiten einzuplanen.

Vom 3. Juli bis zum 21. Juli öffnet sich das Zeitfenster für Wartungsarbeiten auf der Tramlinie D. Die Arbeiten sind laut Stadt Kehl umfangreich und in zwei Phasen gegliedert, die sich teilweise zeitlich überschneiden.

Einschränkungen im Netz der Straßburger Tram bis 26. August

In beiden Bauabschnitten kommt es zu einer Unterbrechung des Verkehrs auf begrenzten Streckenabschnitten. Die Tramlinie D nimmt am 23. Juli wieder ihren Normalbetrieb auf; ab Samstag, 26. August, läuft der komplette Straßenbahnbetrieb im CTS-Netz wieder wie gewohnt.

Von Montag, 3. Juli, bis einschließlich Freitag, 21. Juli, müssen die Fahrgäste auf den Tramlinien D und E diverse Einschränkungen hinnehmen. Zwischen den Haltestellen Etoile Bourse und Landsberg sind beide Linien unterbrochen.

Das bedeutet, dass folgende Haltestellen nicht angefahren werden können: Etoile Bourse in Richtung Port du Rhin und Kehl Rathaus, Etoile Polygone in beiden Fahrtrichtungen und Landsberg Richtung Poteries und Campus d’Illkirch.

Umstieg beo Jean-Jaures oder Landsberg

Vom 3. bis zum 9. Juli verkehrt die Tram D auf der Ostseite zwischen den Haltestellen Poteries und Etoile Bourse und auf der Westseite zwischen den Haltestellen Landsberg und Port du Rhin und Kehl Rathaus.

Fahrgäste, die aus Kehl kommen und ins Straßburger Stadtzentrum fahren möchten, haben zwei Möglichkeiten: Sie können entweder an der Haltestelle Jean-Jaures in die Tramlinie C umsteigen oder an der Haltestelle Landsberg in die Linien C und E. Mit der Linie C gelangt man zu den Haltestellen Homme de Fer und zum Straßburger Bahnhof; mit der Linie E zum Place de la République.

Die zweite Phase erstreckt sich dann vom 10. bis 21. Juli. Aufgrund zusätzlicher Bauarbeiten auf der Tramlinie D – jenseits des Straßburger Stadtzentrums und des Bahnhofs – zwischen der Endhaltestelle Poteries und Dante, kann die Tram D nur bis zur Haltestelle Landsberg fahren.

Zwei Wege führen per ÖPNV in die Straßburger Innenstadt

Um ins Straßburger Stadtzentrum zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Zwischen den Haltestellen Etoile Bourse und Landsberg werden Ersatzbusse eingesetzt, die tagsüber alle sechs Minuten fahren (alle zehn bis zwölf Minuten vor 5 Uhr und nach 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen).

Die Haltestellen der Ersatzbusse befinden sich in unmittelbarer Nähe der Tramhaltestellen.

An der Haltestelle Etoile Bourse gelangt man mit der Tramlinie A (auf derselben Strecke, die sonst auch die Linie D nimmt) ins Stadtzentrum.

Stationen wegen Grande Braderie gesperrt

Folgenden Tipp hat die Verwaltung: Wer nicht den Ersatzbus nehmen möchte, steigt entweder an der Haltestelle Jean-Jaures in die Tramlinie E um oder an der Haltestelle Landsberg in die Linien C und E, um ins Zentrum zu gelangen.

Dazu gibt es dann noch Änderungen im Trambetrieb durch Großveranstaltungen. Wegen des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag (14. Juli) und am Tag des großen Jahrmarkts (Grande Braderie) in der Straßburger Innenstadt am Samstag, 22. Juli, wird die Tram bestimmte Haltestellen für einen beschränkten Zeitraum nicht anfahren.

Der dritte Akt der Bauarbeiten spielt dann vom 24. Juli bis 25. August. Diese Phase der Gleisbauarbeiten betrifft nicht mehr die Tramlinie D – die verkehrt dann bereits wieder durchgehend und wie gewohnt. Unterbrochen sind dann die Tramlinien A und E zwischen den Haltestellen Etoile Bourse und Illkirch-Graffenstaden.

Hier werden Ersatzbusse eingesetzt. Aktuelle Informationen zu den Bauarbeiten, den Fahrplänen der Tram und der Ersatzbusse finden sich unter www.cts-strasbourg.eu.

Es empfiehlt sich, vor der Fahrt die Fahrzeiten zu überprüfen oder die CTS-App zu nutzen, in der die Echtzeitfahrpläne ebenso angezeigt werden wie kurzfristige Störungen im Trambetrieb.

Eine Tram zwischen Kehl und Straßburg ist keine Erfindung unserer Zeit, und auch die Stadt Straßburg hatte vor der neuen Straßenbahn bereits eine Vorläuferin. Die fuhr von 1894 bis 1960.

Kehl erreichte die Tram im Jahr 1898. Wer sich in die Materie einlesen will, findet jede Menge Material auf den Internetseiten der Stadt Kehl. Die Straßenbahn zwischen Straßburg und Kehl wurde dann mit dem Ende des Ersten Weltkriegs bis auf ein kurzes Intermezzo während der NS-Besatzung Geschichte.

Doch im Geiste Europas gibt es nun wieder eine Tram. Seit Ende April 2017 fahren die Wagen auf der Linie D erneut von der Elsass-Metropole zum Nachbarn jenseits des Rhein, seit 2018 bis zum Rathaus.