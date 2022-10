Stefan Stuhrmann, der bisherige Chefarzt der Kinderklinik Ortenau, geht nach Karlsruhe, wo er in einer Kinderarztpraxis arbeitet. Der Nachfolger kommt von der Universitätsklinik Freiburg an das Ortenau Klinikum.

Stefan Stuhrmann, seit 2016 Chefarzt der Kinderklinik am Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl, ist in Offenburg aus seiner Chefarzttätigkeit verabschiedet worden. Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin wechselt auf eigenen Wunsch nach Karlsruhe in eine Kinderarztpraxis, teilte das Ortenau Klinikum mit.

Dessen Geschäftsführer Christian Keller betonte die große Bedeutung der Kinderklinik, die das gesamte Spektrum der Kinder- und Jugendheilkunde abdeckt und über eine Intensivstation für Frühgeborene verfügt.

Der Medizinische Direktor des Ortenau Klinikums, Peter Kraemer, bescheinigte dem scheidenden Chefarzt, die zurückliegenden sechs Jahre seien angesichts der Herausforderungen wie Corona und Fachkräftemangel eine intensive Zeit gewesen, die Stuhrmann „nicht in einem Dauerlauf, sondern einem Dauersprint“ gemeistert habe.

Aufbau einer kardiologischen Ambulanz der Kinderklinik

Besonders hob der Medizinische Direktor dabei den Aufbau einer kardiologischen Ambulanz der Kinderklinik, die mit dem Team der Kinderschutzambulanz erfolgreich umgesetzte Weiterentwicklung zum Childhood-Haus Ortenau sowie die medizinisch-fachliche Beratung bei den Planungen für den Klinikneubau in Offenburg und die derzeit laufende bauliche Erweiterung der Kinderklinik hervor.

Ihm selbst, so Stuhrmann, sei der Abschied nicht leichtgefallen. Dennoch sei für ihn persönlich der Wechsel in die ambulante Versorgung nach 25 Jahren stationärer Kinderheilkunde die richtige Entscheidung.

Er freue sich, so Nachfolger Patrick Gerner, eine Kinderklinik mit einem so guten Ruf übernehmen zu dürfen. „Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen“, so der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, der von der Universitätsklinik Freiburg an das Ortenau Klinikum wechselt. Er bedankte sich bei seinem Vorgänger für die gute Übergabe und freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team.

Die Kinderklinik Ortenau umfasst 46 Planbetten und deckt das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin ab. Sie ist Teil des Mutter-Kind-Zentrums und erfüllt die Anforderungen an ein Perinatalzentrum Level 1, der höchsten Versorgungsstufe für Frühgeborene. In der Kinderintensivstation werden jährlich bis zu 50 Frühchen mit einem Gewicht von unter 1.500 Gramm versorgt.