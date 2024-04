Mitarbeiter löscht brennendes Wohnmobil an Tankstelle in Gengenbach

Ein Wohnmobil hat am Mittwochmittag an einer Tankstelle in der Leutkirchstraße in Gengenbach gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Fahrzeugbrand durch das Eingreifen eines Mitarbeiters glimpflich ausgegangen.

Mitarbeiter entdeckt den Brand

Gegen 12 Uhr wurde das Fahrzeug zum Tanken geparkt, als es auch schon kurz darauf Feuer fing. Ein aufmerksamer Angestellter konnte den Brand aber sofort löschen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar.