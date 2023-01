Am Dienstag ist in Lahr ein 65 Jahre alter Mann gestorben. Bei Logistikarbeiten sollen Dämpfe aus einem E-Fahrzeug ausgetreten sein.

Bei Logistikarbeiten in einem Frachtzentrum am Lahrer Flugplatz ist am Dienstagmittag ein 65 Jahre alter Mann gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mit. Bei dem Vorfall sollen bei Arbeiten, mutmaßlich mit einem elektrisch betriebenen Gabelstapler, Dämpfe ausgetreten sein. Deshalb wurde die Halle in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße evakuiert und die Feuerwehr alarmiert.

Wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte, sei noch völlig unklar, ob man von einem Unfall oder einem medizinischen Notfall ausgehen muss. Die Polizei schließt derzeit offenbar nicht aus, dass aus der Batterie des elektrisch betriebenen Arbeitsgeräts Gase ausgetreten sind.

Mann stirbt in Lahr: Sachverständiger wird hinzugezogen

Doch ob dies die Ursache des Arbeitsunfalls war oder dessen Folge, das sei noch nicht klar. Möglich sei auch, dass es sich um einen medizinischen Notall handelte, der dann dazu führte, dass der Gabelstapler umstürzte.

Trotz vor Ort eingeleiteter Reanimation starb der 65 Jahre alte Mann kurze Zeit nach dem Vorfall in einer Klinik. Zwei weitere Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, um sie zu untersuchen. Über deren Zustand war am Abend nichts bekannt.

Ob der Austritt der gefährlichen Dämpfe zum Tod des Mannes geführt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.