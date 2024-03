Ein Autofahrer hat am Mittwochabend beim Abbiegen in einen Parkplatz ein entgegenkommendes Auto übersehen. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr die Straße „Geroldsecker Vorstadt“ in Lahr in Fahrtrichtung Reichenbach befahren und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen.

Wie die Polizei mitteilte, übersah er hierbei offenbar ein entgegenkommendes Auto, wodurch es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam.

Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.