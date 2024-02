32-Jähriger schlägt in Lahr mit geklautem Handy auf dessen Besitzer ein

Ein 32-Jähriger hat einem 36-Jährigen das Handy geklaut und damit auf den Geschädigten eingeschlagen. Der Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Ein 36-Jähriger ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in der Hans-Indenfurth-Straße in Lahr Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Nach Angaben der Polizei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 32-Jährigen, infolgedessen der Täter das Smartphone des Geschädigten entwendete und damit mehrmals auf ihn einschlug. Der 36-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf. Grund für die Auseinandersetzung waren persönliche Streitigkeiten aus der Vergangenheit.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.