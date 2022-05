Am Montagnachmittag zerstörte ein Feuer ein Haus in Lauf. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. Die Brandursache ist unklar.

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr stand in Lauf der Dachstuhl eines Hauses an der Prälat-Fischer-Straße in Lauf in Flammen. Die Feuerwehren aus Lauf, Sasbach, Sasbachwalden und Achern rückten mit einem Großaufgebot an, um das Feuer zu löschen.

Bei dem Gebäude haltet es sich um ein kleines Fachwerkhaus, dass direkt zwischen anderer Wohnbebauung steht. Dementsprechend versuchte die Feuerwehr, das Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern.

Laut Einsatzleiter Mario Zink gelang dies auch. Allerdings habe es wegen der Löscharbeiten in einem Nachbargebäude einen kleineren Wasserschaden gegeben.

Fachwerkhaus ist komplett zerstört

Das kleine Fachwerkhaus ist komplett zerstört. „Ein Totalschaden. Der Dachstuhl ist verbrannt und das Löschwasser in die untere Etage gelaufen“, berichtet Zink. Nachdem das Feuer gelöscht war, habe man die Reste des Daches abtragen müssen, um Glutnester von oben zu löschen.

Nach Angaben der Feuerwehr befand sich beim Ausbruch des Brandes niemand im Gebäude und es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.